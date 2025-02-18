航空局及藥監局面臨裁員　民眾國會外示威

美國總統特朗普政府開始解僱聯邦航空局（FAA）近300名員工，以及美國食品藥品監督管理局（FDA）約20名試用期員工，引起部分民眾不滿。國會外周一（17日）下午聚集數百人抗議，手舉寫有「保護我們的聯邦工作人員」標語的橫額，批評有關舉動摧毀政府正常運作，形容聯邦員工是美國公民，並非敵人。

美國工會組織美國勞工聯合會—產業工會聯合會（AFL-CIO）負責人表示，FAA員工的解僱通知自上周五（14日）晚開始發送，該批員工或在周二（18日）後被正式開除，其中大部分員工仍處於試用期，受影響的包括維修技工、航空資訊專家、環境保護專家、航空安全助理以及管理和專案助理等範疇，但未波及長期缺員的空中管制人員。工會批評特朗普此舉並未考慮FAA現已面臨人手不足的挑戰，反而導致情況更嚴峻，可能危及公共安全。

英媒另引述知情人士指，FDA上周末亦裁減神經和物理醫學設備辦公室約20名試用期員工，其中數人是負責審查富商、政府效率部領導人馬斯克旗下神經科技公司Neuralink項目，但不認為有關員工因參與有關審批工作而成為被裁目標。今次被裁員工主要為審查醫療器材申請的科學家，解僱信中提到績效原因，但該批員工的工作表現並無問題，甚至部分人曾獲嘉許，裁員決定亦未徵求員工上司意見。

另一方面，政府效率部正尋求存取美國稅務局的納稅人資料系統，指示一名軟件工程師審查稅務局系統，預計至少進駐120天。白宮發言人菲爾茲指，聯邦政府的系統長期以來支離破碎，導致浪費、欺詐和濫用，政府效率部將繼續揭露欺詐行為，因納稅人有權知道稅款去向，而獲取系統許可對於識別欺詐行為及優化系統至關重要。