美烏協議全文　烏50%自然資源收入撥基金　不涉安全保障

烏克蘭總統澤連斯基將於周五（28日）到訪美國首都華盛頓會晤該國總統特朗普，預料雙方簽署烏克蘭礦產協議。烏克蘭傳媒周三（26日）披露協議全文，包括11項條款，雙方建立「重建投資基金」，透過共同持有的方式合作，烏克蘭政府將把所有未來相關自然資源資產貨幣化所得收入的50%投入基金。協議沒有列明美國向烏克蘭提供的具體安全保障，僅指「美國政府支持烏克蘭為獲得建立持久和平所需的安全保障所做的努力。雙方將尋求確定保護共同投資的任何必要步驟」。

全文如下：

鑑於自2022年2月俄烏衝突以來，美國已向烏克蘭提供了大量財政和物資支持；

鑑於美國人民希望與烏克蘭共同投資，建立一個自由、獨立且安全的烏克蘭；

鑑於美國和烏克蘭希望在烏克蘭實現永久和平，並在兩國人民和政府之間建立持久的夥伴關係；

鑑於美國和烏克蘭體認到，烏克蘭透過自願放棄世界第三大核武庫，為加強國際和平與安全所做的貢獻；

鑑於美國和烏克蘭希望確保那些在衝突中對烏克蘭採取不利行動的國家和其他方，不會從烏克蘭持久和平後的重建中獲益；

因此，美國政府和烏克蘭政府（以下簡稱「雙方」）特此簽訂本雙邊協議，為重建投資基金制定條款和條件，深化美國和烏克蘭之間的夥伴關係，具體內容如下：

1、為實現烏克蘭的持久和平，烏克蘭政府和美國政府，計劃建立一個重建投資基金（以下簡稱「基金」），雙方透過共同持有的方式在基金中開展合作，具體條款將在《基金協議》中進一步明確。根據第3條及第4條的規定，共同所有權將考慮參與者的實際貢獻。

該基金將由烏克蘭政府和美國政府代表共同管理。有關基金治理和運作的更多詳細條款，將在本雙邊協議簽訂後立即協商的後續協議（《基金協議》）中予以規定。美國政府持有的基金股權和金融權益的最高比例，以及美國政府代表的決策權，將在適用法律允許範圍內決定。任何一方未經另一方事先書面同意，不得直接或間接出售、轉讓或以其他方式處置其在基金中的任何部分權益。

2、本基金將收集貢獻給本基金的收入並進行再投資，扣除基金產生的開支，並從未來所有相關的烏克蘭政府擁有的自然資源資產（無論烏克蘭政府是直接或間接擁有）貨幣化中獲取收益，如第3條所定義。

3.烏克蘭政府將把所有未來相關自然資源資產（無論烏克蘭政府是直接或間接擁有）貨幣化所得收入的50%投入基金，這些資產包括礦產、碳氫化合物、石油、天然氣及其他可提取材料的礦床，以及與自然資源資產相關的其他基礎設施（如液化天然氣終端和港口基礎設施），具體內容由雙方商定，詳見《基金協議》。為避免疑問，此類未來收入來源不包括已構成烏克蘭一般預算收入一部分的當前收入來源。出資的時間安排、範圍和永續性將在《基金協議》中進一步說明。

基金可自行決定，將新開發案中獲益所產生的實際費用貸記或返還給烏克蘭政府。投入基金的資金將每年在烏克蘭進行再投資，以促進烏克蘭的安全、保障與繁榮，具體將在《基金協議》中進一步明確。 《基金協議》也將規定未來的分配事宜。

4.在適用法律允許範圍內，美國政府將對烏克蘭的穩定和經濟繁榮發展作出長期財政承諾。進一步的貢獻可能包括資金、金融工具以及其他對烏克蘭重建至關重要的有形和無形資產。

5、基金的投資流程將旨在投資烏克蘭的項目並吸引投資，以促進烏克蘭所有公共和私人資產的開發、加工和貨幣化，包括但不限於礦產、碳氫化合物、石油、天然氣及其他可提取材料的礦床、基礎設施、港口和國有企業，具體可能在《基金協議》中進一步說明。

美國政府和烏克蘭政府期望投資流程將帶來額外資金分配和更多再投資的機會，以確保如《基金協議》所述，為烏克蘭重建提供充足的資金供應。

雙方保留採取必要行動的權利，以保護並最大化其在基金中的經濟利益。

6、《基金協議》將包含適當的聲明和保證，包括確保烏克蘭政府對第三方可能承擔的任何義務，或其未來可能承擔的此類義務，不會導致出售、轉讓、質押或以其他方式抵押烏克蘭政府對基金的出資，或產生此類出資的資產，或基金對資金的處置。

在起草《基金協議》時，雙方將努力避免與烏克蘭加入歐盟時所承擔的義務，或與國際金融機構和其他官方債權人協議下的義務發生衝突。

7、除其他內容外，《基金協議》將特別規定，本《基金協議》及其規定的活動具有商業性質。

《基金協議》應依烏克蘭《國際條約法》由烏克蘭議會批准。

8.《基金協議》將特別關注控制機制，以確保無法削弱、違反或規避制裁及其他限制性措施。

9.《基金協議》的文字將由烏克蘭政府和美國政府授權代表主持的工作小組盡快制定。根據本雙邊協議，負責籌備《基金協議》的代表如下：美國政府方面為財政部；烏克蘭政府方面為財政部和經濟部。

10.本雙邊協議和《基金協議》將構成雙邊和多邊協議架構的組成部分，也是建立持久和平、加強經濟安全韌性，並實現本雙邊協議序言中所述目標的具體步驟。

美國政府支持烏克蘭為獲得建立持久和平所需的安全保障所做的努力。雙方將尋求確定保護共同投資的任何必要步驟，具體內容如《基金協議》所述。

11、本雙邊協議具有約束力，雙方將依其國內程序予以執行。

美國政府和烏克蘭政府承諾立即著手談判《基金協議》。