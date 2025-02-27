美俄今土耳其再開會　商討重開大使館

俄羅斯外長拉夫羅夫周三（26日）到訪卡塔爾，公布俄羅斯和美國官員周四（27日）將在土耳其伊斯坦布爾舉行第二場烏克蘭和平對話，討論重新開放兩國大使館。他又重申，俄方反對歐洲於戰後派維和部隊到烏克蘭。

拉夫羅夫指，周四的會晤重點是為俄美外交使團創造更好條件，解決使團人員配備水平和財產方面的爭端。雙方會首先尋求消除外交關係的技術障礙，然後朝着更進取的目標邁進，對話將有助於實現俄烏停火。

法國總統馬克龍周一（24日）訪美會晤該國總統特朗普，特朗普同意要在烏克蘭部署維和力量，俄羅斯總統普京亦接受構思。拉夫羅夫強調，俄羅斯不能考慮任何有關歐洲維和部隊的方案，並指出特朗普稱在烏克蘭部署維和部隊需要俄烏雙方同意，但目前未有人向俄方提出此事。他直指，法國和英國提出部署維和力量，目的是進一步煽動衝突，阻止任何平息衝突的努力。

拉夫羅夫還否定俄烏在接觸線凍結衝突的可能性，不能只採取部署軍隊這種簡單的技術手段，需要討論衝突的根本原因，而這是試圖把烏克蘭拖入北約，以及徹底消滅在烏俄羅斯人和俄語人士的權利。

俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫周三透露，外交部正準備俄美之間的專家級別會談，並重申雙方有一個諒解，就是普京和特朗普應該在做好充分準備後親自會面，但未有相關詳情。如果需要，兩位領導人可以再次通話，目前則沒有此計劃。