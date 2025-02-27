魯比奧強調不摒棄台　反對強行改變地位

美國國務卿魯比奧周三（26日）接受美媒訪問時表示，美國反對任何強行或脅迫改變台灣地位的行為，這是多年的立場，不會摒棄。他又提到，一旦中國大陸進犯台灣，美國將履行承諾，防止這種情況發生並作出反應。美國不希望走到那一步，這不但對世界是可怕的事情，對大陸而言也是壞事。

魯比奧表示，大陸終將富強，美國必須面對現實，但這世界不能依賴如此強大的大陸。如果美國不想依賴北京，就必須擁有國內產能，這正是特朗普政府大力推動關稅政策的背後理念之一。他又指，單對北京加徵關稅還不夠，因為大陸在全球均有設廠，並透過這些國家向美國傾銷產品，因此美國必須建立國內產能。

魯比奧指出，大陸試圖把美國逐出印太地區，但美國是太平洋國家，與當地的關係穩固，不會放棄與日本、南韓的關係。美國必須擁有軍事能力因應大陸威脅，美國飛機及船艦製造業的發展速度未能跟上大陸步伐，美國造一艘船的時間，大陸能造10艘，這情況不能再持續下去。他又透露，曾向中共中央政治局委員兼外長王毅提出大陸是核武國家，也是世界第二大經濟體，美國必須與他們打交道，但必須是一種平衡的關係，不可能由北京主導，否則將發生衝突。