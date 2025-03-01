特朗普批未準備好實現和平　澤連斯基拒道歉

與烏克蘭總統澤連斯基在白宮公開吵架後，美國總統特朗普周五（2月28日）在社交平台Truth Social發聲明指澤連斯基未準備好實現和平，不尊重美國，「當他準備好和平時可以隨時回來」。

特朗普寫道：「當天在白宮舉行了一次非常有意義的會晤，我們學到了很多東西，如果不在如此激烈和高壓的環境下進行交流，就永遠無法理解。情緒流露出來的東西令人驚奇，已經確定，如果美國參與其中，澤連斯基還沒有準備好實現和平，因為他覺得我們的參與會讓他在談判中佔據很大優勢。我不想要利益，我要和平。他在美國珍視的橢圓形辦公室裏不尊重美國。當他準備好和平時他就可以回來。」

特朗普其後向記者表示，澤連斯基「玩得太過了」，他希望繼續戰鬥、戰鬥、再戰鬥，而美國希望結束死亡。

澤連斯基被趕出白宮後，接受了親特朗普的霍士電視台訪問。澤連斯基指這種爭吵對雙方都不利，如果特朗普停止援助，烏克蘭將很難保衞國家免受俄軍入侵，這是他訪美的原因。他感謝特朗普、美國國會和人民迄今為止的援助，「你們做了很多，從一開始，在3年的全面入侵期間，你們幫助我們生存下來」。他對與特朗普和美國副總統萬斯的爭執被電視直播展示感到遺憾，重申烏克蘭非常希望建立牢固的關係。

當被問及是否應該向特朗普道歉時，澤連斯基說：「我認為我們必須非常開放、非常誠實。我不確定我們做了甚麼壞事。」他又認為可以挽救與特朗普的關係。

澤連斯基也在社交平台「X」發文感謝美國、美國總統、國會及美國人民，烏克蘭需要公平和長久和平，正為此奮鬥。他沒有提到特朗普的名字，僅標註美國總統的X官方帳號「@POTUS」。