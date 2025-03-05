聯合國報告罕提BNO簽證者困境　促英改善融入政策

聯合國經濟、社會與文化權利委員會（CESCR）周一（3日）發表對英國的第7次定期報告的結論性觀察，首次在文件中提到英國國民（海外）護照（BNO）簽證者面對的問題，並向英國政府提出具體建議。

報告提及持BNO簽證移英的香港人所面臨的經濟、社會及文化權利障礙，指這些障礙加劇了不平等，並阻礙他們融入社會，建議英國政府採取多項措施以改善BNO簽證持有者的生活條件。CESCR認為，英國應消除BNO簽證持有人進入勞動市場的障礙，包括確保資格認證得到承認，並提供職業培訓和社會保障權利，以及透過針對性的支援計劃及宣傳活動加強社會融入。該委員會又指，英國應促進BNO簽證持有人取回他們在香港的強積金，並確保他們能以較便宜的本地生學費入讀大學，享有學生貸款資格。

英國內政部回應指，BNO簽證申請人可在面對嚴重困難情況下，申請放寬不能使用公共福利的條件；又指大部分BNO簽證持有人只要在英國取得定居身份後，就可享有本地生學費待遇。該部門強調，英國外交部已向香港政府及積金局提出強積金議題，敦促他們協助移英港人提早領回強積金，一如其他永久移居海外的香港居民，並明確表示對BNO簽證持有人的這種歧視不可接受。