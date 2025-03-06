華博士生迷姦10女在英罪成　恐還有50名受害者

28歲中國博士留學生鄒震濠（音譯，Zhenhao Zou）被控於2019至2023年在英國和中國迷姦10名女子，並拍攝過程作為「紀念品」。他周三（5日）在倫敦刑事法庭被判強姦等28項罪名成立，6月19日判刑。警方指，可能還有多達50名受害者，這或令他成為英國歷史上最嚴重的性犯罪者之一。

鄒震濠2017年9月赴英留學，2019年搬到倫敦，兩年後獲得倫敦大學學院工程碩士學位，之後攻讀博士學位。兩名受害人作證稱，在昏迷不醒時遭強姦。其中一人於2023年5月在鄒震濠的寓所喝酒，試圖離開時被阻撓及逼喝一大杯伏特加，最終昏迷並被姦。另一人於2021年9月與鄒震濠發生一次自願性行為，但翌月在其公寓被姦。警方在鄒震濠住所搜出針孔攝影機，在手機發現麻醉劑七氟醚的圖片。他否認未經同意下與相關女性發生關係，辯稱自己習慣拍攝與女伴的性行為，事前徵得對方同意。

陪審團經過19小時審議，認定鄒震濠在倫敦強姦了3名女子，在中國強姦了7名女子，被判11項強姦罪、3項偷窺罪、10項持有極端色情圖片罪、1項非法監禁罪和3項持有管制藥物意圖實施性犯罪罪名成立。法官形容鄒震濠為危險的掠奪性性犯罪者，他的刑期將非常長。法庭宣讀判決時，鄒震濠沒有表現出任何情緒。