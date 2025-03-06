華博主質疑與電騙園區合作　柬警否認

一名在澳洲經商的中國男子近日被同胞以合夥做生意為由誘騙至柬埔寨，入境金邊國際機場後隨即遭接機人員綁架，途中果斷跳車脫險。另有中國微博博主舉報柬埔寨警察局與電詐園區同流合污，導致中國公民深陷困境，柬埔寨國家警察總署周三（5日）駁斥有關說法。

38歲中國籍商人劉森（音譯）去年12月經好友王建偉介紹，結識了中國籍男子馮志業，對方聲稱計劃在金邊成立公司，並邀請劉森擔任法人代表。劉森周日（2日）晚從澳洲出發，周一（3日）抵達金邊國際機場，接機的柬籍男司機將他載往第三環城公路附近，停車後另外3名柬籍男子上車施暴，劉森跳車逃生並跑進一間餐館求助。警方正調查疑犯身份等，並開展追緝工作。

另外，微博粉絲近千萬的博主「貼小君」近日發文，指控表面上柬埔寨警察局說會去解救電詐園區受困者，結果轉頭就把訊息賣給園區。柬埔寨國家警察總署周三發布公告，嚴正駁斥貼小君的指控，認為此類言論嚴重損害柬埔寨國家警察聲譽，特別是影響柬埔寨內政部與中國公安部在打擊跨國犯罪合作機制下所付出的努力。公告呼籲中國相關部門協助調查，依法對散布虛假訊息的人採取相應措施。