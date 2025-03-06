首創蔬菜音樂團　刷演奏場數最多世績

管弦樂團也許有人覺得平平無奇，健力士世界紀錄大全官方周三（5日）公布，奧地利首都維也納原來有世上首個，甚或是唯一一個專門用蔬菜樂器演奏音樂管弦樂團，過去27年間一共出演了344場音樂會，創下世上舉辦最多音樂會的蔬菜管弦樂團世界紀錄。

這個蔬菜管弦樂團1999年成立，由11名樂手組成。表演樂器都是即日購買的新鮮蔬菜，每次演出前都要雕琢一番，如挖空紅蘿蔔、剝洋葱皮等，才能製作出紅蘿蔔單簧管、蘿蔔馬林巴琴、茄子打擊樂器、青瓜小號，甚至還有韮菜小提琴。

不過，上述樂器都是即棄用品，每次只能用6小時左右，就會開始腐爛或變形，所以樂團有一個廚師專門把所有沒用過的蔬菜煮成湯，讓觀眾在演出結束後享用。用過的樂器則轉化為有機廢物支持環保。

樂團認為，他們的蔬菜樂器有時抽象，有時聽起來像動物叫聲，是將新鮮蔬菜的聲音變得可視化，證明音樂可以來自超市等各種地方。樂團至今已在歐洲各地和數百個不同場所巡演過，成員笑言他們只有一個禁忌話題，就是別再問樂手們是否素食主義者，因為這個問題已聽過300萬次了，而他們也不是素食主義者。