歐盟峰會同意　調動8000億歐元重新武裝歐洲

歐盟領導人周四（6日）在比利時布魯塞爾舉行特別峰會，同意歐盟委員會主席萊恩日前提出的「重新武裝歐洲」計劃，調動近8,000億歐元（約6.72萬億港元）來打造一個安全且有彈性的歐洲，將繼續與北約夥伴密切合作。

萊恩提出的「重新武裝歐洲」計劃包括5個部分，第一部分是在國家層級釋放公共資金用於國防的潛力，歐盟將放寬財政規則，允許成員國增加國防開支。若平均的成員國國防開支增加至國內生產總值（GDP）的1.5%，4年內就可以創造近6,500億歐元（約5.46萬億港元）財政空間。第二是向成員國提供1,500億歐元（約1.26萬億港元）貸款用於國防投資，協助成員在集中防衞需求和聯合採購，提高互通性並加強國防工業基礎。成員國亦能投資烏克蘭國防工業，或直接採購軍事裝備支援烏克蘭。

其餘三部分包括利用歐盟預算的力量，把更多資金引導到國防相關的投資；以及透過加速儲蓄和投資聯盟（SIU）、歐洲投資銀行來動員私人資本。

峰會公報指出，歐洲必須更加負責任地處理自身防務問題，歐盟會加強整體國防能力，減少戰略依賴，解決關鍵能力差距，相應地加強歐盟整體國防技術和工業基礎，以便能夠更好地供應所需裝備。歐洲理事會主席科斯塔說，歐盟正邁向一個更強大且更具自主權的防衞體系，展現出歐盟迎接挑戰，建立防禦的歐洲，並與烏克蘭並肩。

此外，在匈牙利總理歐爾班反對下，歐盟其餘26國領袖發聲明表達支持烏克蘭，承諾繼續援烏克蘭，並強調沒有烏克蘭就不可能談判烏克蘭問題。