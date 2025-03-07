普京諷馬克龍　無法接受拿破侖征俄失敗

法國總統馬克龍周三（5日）形容俄羅斯是法國和歐洲的威脅，考慮擴大法國核威懾到其他歐洲國家。俄羅斯總統普京周四（6日）諷刺有些人仍然無法接受拿破侖被俄羅斯擊敗的現實，外長拉夫羅夫則指摘馬克龍試圖與俄羅斯作戰，並比擬他為拿破侖和希特拉。

普京在莫斯科會見祖國保衞者基金會成員時，有人提到俄羅斯西部城市斯摩棱斯克的一座教堂，當地於1812年曾遭拿破侖軍隊短暫佔領。普京說，有些人仍然無法釋懷，仍然有人想回到拿破侖時代，但他們忘記了那個時代是如何結束的。

拉夫羅夫同日指，如果馬克龍召集歐洲國家武裝力量總參謀長開會，並說有必要為使用核武對付俄羅斯做準備，這是對俄羅斯的威脅。克里姆林宮發言人佩斯科夫亦批評馬克龍的言論極具對抗性，俄羅斯威脅論有很多失實之處，且隻字未提北約軍事力量不斷逼近俄羅斯邊境、俄羅斯對此的合理關切以及俄方採取回應措施的必要性。他強調，從馬克龍的講話內容來看，法國更關心戰爭，更關心如何延續戰爭。

馬克龍出席歐盟特別峰會時反駁普京，指自己很了解對方，如果他做出這樣的反應，「那是因為他知道我說的是真的」。他又稱普京犯了一個歷史錯誤，拿破侖發動了征服，但目前歐洲唯一的帝國主義國家是俄羅斯。他續指，知道普京可能會違背諾言，因為2014年入侵克里米亞之後，俄方沒有遵守與法國、德國和烏克蘭簽署的明斯克協議。現在俄羅斯的反應如此激烈，可能是因為其意圖已被揭露，如果烏克蘭倉促簽署和平條約，俄方最終將繼續與歐洲開戰。