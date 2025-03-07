賴清德否認美施壓台積電投資　在野黨批失安全籌碼

台灣晶圓代工大廠台積電董事長魏哲家日前在白宮與美國總統特朗普會面後，宣布未來數年在美新增1,000億美元（約7,800億港元）投資並建造5間新廠，被質疑出賣台灣致喪失安全籌碼。賴清德周四（6日）與魏哲家一同召開記者會說明，定調台積電赴美投資沒受美方壓力，強調是台美關係歷史性的時刻。

賴清德表示，很多人認為這是台積電的成就和台灣的驕傲，每次台積電的布局都會更因而更壯大、更有競爭力，也成就台灣更大實力。對於台積電擴大在美投資能否換取美方對台安全承諾，他則稱特朗普上台後曾公開聲明，台海和平穩定是世界安全與繁榮的必要元素。外界質疑特朗普威脅對晶片加徵100%關稅難道不算美方壓力，台行政院長卓榮泰同日在行政院會上指出，台積電在很多縣市已有既定甚至新計劃，台灣仍是其最重要的生產基地；強調台積電布局全世界的前提是根留台灣，台灣愈被世界看見就愈安全。

國民黨指出，台積電是台灣長期培育的核心企業，其半導體產業以「矽盾」之姿，讓台灣在國際擁有舉足輕重的地位並獲各國保障，質疑半導體供應鏈外移如何維持「矽盾」，賴清德卻沒回應這些安全問題。民眾黨強調，賴清德不該自甘於當企業的鼓掌部隊，把台灣競爭優勢即將流失和安全籌碼喪失的危機，都單方面美化為世界對台灣的肯定。