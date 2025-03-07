英媒：以軍用監聽巴人數據　構建AI模型

英媒周四（6日）報道，以色列國防軍利用大量的巴勒斯坦人監聽通訊構建類似聊天機械人ChatGPT的人工智能（AI）大型語言模型（LLM），以增強情報收集能力。專家警告將AI模型等系統融入情報分析存在風險，可能加劇偏見且容易出錯。

報道調查發現，以色列國防軍8200信號情報部隊訓練AI理解阿拉伯語口語，目標是建立可以回答監視對象的問題，以及分析大量監控數據的工具。數據庫亦包括黎巴嫩和巴勒斯坦方言對話，以軍試圖訓練模型來理解巴人激進組織的特定軍事術語。消息人士透露，模型幫助以軍識別出在通訊中對以色列表達憤怒、想攻擊士兵和以色列人的巴人，並形容以軍在使用截取通訊方面幾乎沒有任何克制。

以軍拒絕回應如何確保使用AI模型不會加劇情報不準確性和偏見的問題，僅稱軍方實裝各種情報方法來識別和阻止中東敵對組織恐怖活動。發言人稱，基於資訊敏感，無法詳細說明具體使用工具，包括用於處理資訊的方法，但強調每次使用技術能力時都會執行非常細緻流程，包括由專業人員全面參與情報過程，以最大程度地提高資訊量和精準度。