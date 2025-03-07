150萬年前骨製工具　改寫人類製造工具史

英媒周四（6日）報道，國際科學家團隊近日在坦桑尼亞世界遺產奧杜瓦伊峽谷發現27件經精細加工的骨製工具化石，原來古人類在距今150萬年前，以大象和河馬的腿骨製成工具使用。此發現將學界原本公認的人類最早製造工具時間提早100萬年，相關研究成果已發表於國際學術期刊《自然》。

出土的工具長達37.5厘米，有不同鋒利程度和各種樣式，展現出明顯人工雕刻的痕迹，可能用於屠宰加工動物屍體食用。最令人矚目的是製造這些工具的古人類運用與製作石器工具相同的敲擊技術，巧妙鑿掉邊緣，增加鋒利程度。

今次發現表明古人類早已擁有較複雜的工具製作技術，認知技能和大腦發育水平比以往學界認為的更高，對骨骼形態和結構有精確解剖知識，懂得選擇密度最大、最結實的腿骨。研究人員推測，骨製工具或由直立人製造。

以往研究表明，人類最早製造的簡單石器工具可追溯至330萬年前，但使用骨製工具被認為是較遲才出現的技術，但最新發現是迄今為止發現的最古老系統生產骨製工具，可以追溯到始於170萬年前、以精製手斧聞名的阿舍利時代過渡時期。