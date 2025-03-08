梅洛妮倡北約第5條　涵蓋烏克蘭

意大利總理梅洛妮日前明確表示不會派兵到烏克蘭參與由英法提倡的維和行動，但她周四（6日）拋出另一個可能的安全保障選項，提出北約可以在烏克蘭不入盟的情況下，把《北大西洋公約》第5條的共同防禦條款涵蓋烏克蘭。烏克蘭政府周五（7日）指，已要求意大利提供更多詳情。

梅洛妮對英法牽頭的派遣歐洲維和部隊提議表示懷疑，認為這很難實施，不確定其有效性，所以她不會派意大利士兵到烏克蘭。她周四在比利時布魯塞爾出席歐盟特別峰會時說，需要構思更加持久的解決方法，而非只派歐洲維和力量赴烏，她認為擴大第5條保護範圍到烏克蘭，與該國加入北約是兩回事。

烏克蘭外交部發言人蒂赫伊（Heorhii Tykhyi）表示，烏方歡迎梅洛妮的聲明，這是關於向烏克蘭提供長期安全保障和確保總體安全與和平的討論一部分。烏方正與意大利接觸，了解提議的具體內容。同時，烏克蘭仍然希望夥伴國家派遣部隊作為任何和平努力的一部分。烏克蘭副總理斯特凡尼希娜（Olha Stefanishyna）則形容，梅洛妮的想法非常務實。

根據《北大西洋公約》第5條規定，一旦確認北約任一成員受到攻擊，則視為針對全體成員之攻擊，其他成員需作出即時反應。該條款一般被解讀為各國部隊將自動參戰，並不再需要各國政府授權參戰，即集體自衞權。