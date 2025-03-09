密蘇里州裁定華隱瞞新冠疫情　判罰240億美元

美國密蘇里州總檢察長辦公室於2020年4月、即新冠疫情爆發初期入稟控告中國政府隱瞞新冠疫情爆發，以及囤積防疫用品。密蘇里州東區聯邦地方法院上周五（7日）裁定中國政府誤導世界有關新冠疫情的危險性和範圍，並且採取壟斷行為囤積個人防護裝備，需罰款240億美元（約1,872億港元）。州官員揚言要透過扣押中國在當地的資產來執行罰則。中國駐美大使館發言人劉鵬宇表明，中方不會承認裁決。

法官林博的判詞指，檢方證明中國早在與世界分享資訊之前就知道新冠病毒正在傳播，而且是在人與人之間傳播，而密蘇里州情況顯示中國採取措施把美國在華生產防護設備的工廠國有化，限制可供出口的供應，推高密蘇里州等地的個人防護用品價格。林博同時提到，新冠肺炎是2020年和2021年密蘇里州第三大死因。

州總檢察長貝利表示，裁決要求中國對其行為負責，中國拒絕出庭，但並不意味他們能逃脫所造成的難以言喻之痛苦和經濟破壞，計劃通過扣押中國人的資產來收集罰款，包括土地。目前未知密蘇里州會如何及何時扣押中國資產，總檢察長辦公室則指可以尋求聯邦政府幫助，以識別和沒收相關資產。

劉鵬宇回應稱，所謂的訴訟沒有事實、法律或國際先例依據，中國不會接受，如果中方利益受到損害，將堅決依據國際法採取對等反制措施。