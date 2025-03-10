波蘭外長威脅撤換Starlink　魯比奧斥忘恩負義

波蘭外交部長西科爾斯基周日（9日）警告，如果向烏克蘭提供衞星網絡服務星鏈（Starlink）的美國太空探索科技公司（SpaceX）不可靠，波蘭將尋找其他供應商。美國國務卿魯比奧同日指摘西科爾斯基捏造事實，並暗示對方忘恩負義。SpaceX始創人馬斯克否認有意停止向烏克蘭提供Starlink。

馬斯克周日凌晨在旗下社交平台「X」發文稱，如果他關閉Starlink服務，整個烏克蘭前線將會崩潰。西科爾斯基之後發文，指出烏克蘭Starlink服務由波蘭出資，每年費用約5,000萬美元（約3.9億港元），如果SpaceX被證明不可靠，波蘭將被迫尋找其他供應商。馬斯克之後再發文要求「小人物安靜點」，又指對方只支付很小成本，而且Starlink是無可取代。馬斯克強調無論自己如何不同意烏克蘭政策，Starlink都絕不會停止對烏克蘭服務，不會把它當作討價還價的籌碼。

魯比奧同日發文表明無人威脅要切斷烏克蘭Starlink服務，並要求西科爾斯基「說謝謝」，因為如果沒有Starlink，烏克蘭早就輸掉戰爭，俄羅斯人現在就已站在波蘭邊境。波蘭外交部發言人則反駁，提供Starlink服務不是美國慈善行為，波蘭有付費。