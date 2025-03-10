澳洲前總理斥美為華提供優勢　特朗普反擊

澳洲前總理特恩布爾周一（10日）警告，美國總統特朗普對待長期盟友的方式為中國提供優勢，又認為澳洲將難以從特朗普手中獲得鋼鐵和鋁關稅豁免。特朗普反擊稱，特恩布爾從來不了解中國。

特恩布爾接受美媒專訪時形容全球正看到在第二個任期中更加純粹版本的特朗普，其行為將為中國在未來4年的國際關係中帶來優勢。他指當特朗普顯得混亂時，中方保持穩定；當特朗普表現得粗魯無禮時，中方保持尊重；特朗普反覆無常，中方始終如一。上述情況會令部分國家認為中國是更具吸引力的合作夥伴。

特恩布爾重申，澳洲需要在特朗普重返白宮後考慮如何獨立保衞自己，任何國家與美國關係愈密切，美國就愈覺得可以獲取價值、凌駕並敲詐。他舉例丹麥支持美國在阿富汗軍事行動，特朗普卻揚言奪走丹麥自治領土格陵蘭，而加拿大長期與美國結盟，美國卻稱加拿大是第51個州，並提出關稅威脅。

特恩布爾在2015年至2018年出任澳洲總理，期間與2017年首次出任美國總統的特朗普多次發生爭拗。特朗普周一在旗下社交平台Truth Social發文，批評特恩布爾從來不了解中國，也沒有能力了解，又指自己一直認為對方是個軟弱無能的領導人，顯然澳洲人也同意自己的看法。

另外，澳洲國防部周日（9日）通報，中國海軍107特遣艦隊的054A型導彈護衞艦衡陽號、055型導彈驅逐艦遵義號和903型綜合補給艦微山湖號，當天上午位於印尼爪哇島和蘇門答臘島之間的巽他海峽，已結束圍繞澳洲大陸周邊航行活動。