五角大樓擬訂軍事選項　確保美自由使用巴拿馬運河

美國總統特朗普揚言要奪回巴拿馬運河控制權，美媒周四（13日）披露華府一份名為「臨時國防戰略指引」的備忘錄，內容包括指示五角大樓提供可靠的軍事選項，以確保美國能不受限制地使用巴拿馬運河，是美國戰略重點改革的新指令之一。

五角大樓上一次發布「國防戰略」是2022年，列出軍隊的優先事項。今次的臨時國防戰略指引則列出廣泛的政策指導，類似特朗普的行政命令和公開講話。備忘錄以防長海格塞斯的名義發出，要求國防部官員立即提供可靠軍事選項以確保美國軍事和商業公平、不受約束地進入巴拿馬運河。英媒引述知情官員指，美軍有多種潛在選擇來保障運河通道安全，包括確保與巴拿馬軍方建立密切的夥伴關係。

備忘錄還指出，美國軍方的首要任務是保衞國土，並指示五角大樓封鎖邊境，擊退包括非法大規模移民、毒品販運、人口走私和販運，以及其他犯罪活動在內的各種形式的入侵，並與國土安全部協調驅逐非法外國人。

備忘錄也顯示美國有意減少在歐洲的軍事存在和限制對烏克蘭援助，海格塞斯指美國人想要的是盟友，而不是依賴者，呼籲北約接管歐洲常規防禦，包括帶頭武裝烏克蘭，美國將提供擴大核威懾，同時只投入國內和印太地區不需要的常規力量。海格塞斯續指，應向以色列提供軍事援助並繼續武裝阿拉伯海灣夥伴，作為加強該地區威懾力的戰略之一，而以色列和遜尼派海灣國家應加強軍事合作。