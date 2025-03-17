逾200委內瑞拉黑幫成員遭美驅逐　送抵薩爾瓦多

中美洲薩爾瓦多政府周日（16日）表示，已經接收逾200名遭美國特朗普政府驅逐出境的逾200名委內瑞拉黑幫成員，並送往高設防監獄。

美國總統特朗普上周六（15日）引用《外國敵人法》下令，所有年滿14歲、被認定為委內瑞拉幫派阿拉瓜火車（Tren de Aragua）幫派成員、住在美國境內且未入籍或不是美國合法永久居民的委內瑞拉公民，都可以被視作外國敵人逮捕、限制、拘禁和驅逐。

薩爾瓦多政府周日發放在機場停機坪的片段，見到一批被鎖上手銬及腳鐐的男子，由全副武裝的警員押走。薩爾瓦多總統布克萊稱，238名委內瑞拉的黑幫成員由飛機送到當地，將被送到全國安全級別最高的恐怖主義監禁中心。他在社交網站發貼文，取笑美國法官太遲頒令。

惟飛機降落薩爾瓦多前，美國聯邦法院法官博斯伯格頒布一項有效期為14日的臨時禁令，阻止政府以《外國敵人法》為由驅逐移民，理由是有關法例只適用於遭遇等同戰爭的外國敵對行為情況，「阿拉瓜火車」的行為，不構成特朗普所說的侵略。

報道指博斯伯格頒令後，載著被驅逐者的飛機才抵達薩爾瓦多，引發美國政府是否無視法庭命令的法律爭議。報道指法庭頒令時，飛機可能已在途上，但博斯伯格曾指航機就算已起飛，亦要中途折返美國。