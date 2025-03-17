烏軍全面撤出蘇賈　死守邊境陣地防俄闢新戰線

俄軍近日在庫爾斯克州轉為全線大規模進攻後，宣稱解放烏軍控制區的補給線重地蘇賈市。烏克蘭武裝部隊總參謀部周日（16日）發放的戰事地圖可見，烏軍已全面撤出蘇賈，在庫爾斯克只餘下一小片控制區。

根據軍事專家分析，烏軍在越境反攻庫爾斯克州的高峰期一度控制當地約1,300平方公里土地，到周日已大幅減至俄烏邊境一處狹窄走廊，面積不足78平方公里。烏軍指，俄羅斯境內的烏克蘭部隊已撤至邊境更易防禦的地區，利用丘陵地形更好地控制接近的俄羅斯軍隊火力，周日發放的戰況地圖則可見烏軍只控制庫爾斯克邊境一小片土地。

在庫爾斯克前線作戰的烏軍透露，持續在當地戰鬥不再是為了守住俄羅斯領土，而是為了控制最佳防禦陣地，以防止俄軍進入烏克蘭蘇梅地區並開闢新戰線。一名烏軍突擊排指揮官指，現時繼續堅守庫爾斯克前線的陣地，唯一分別是位置已經明顯更靠近邊境。

軍事專家指出，俄羅斯此前連續數月的襲擊和轟炸逐漸削弱烏軍在庫爾斯克的立足點，切斷其補給路線，最終迫使烏克蘭撤兵。過去幾個月發生的是俄軍一場「塑造行動」，從去年12月開始，在新部署的北韓軍隊增援下，俄軍對烏克蘭控制的庫爾斯克側翼發動多次攻擊。到今年2月中旬，俄軍已經推進到烏克蘭通往蘇賈的主要補給路線8公里範圍內，因此可以用無人機群攻擊道路。