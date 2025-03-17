俄要求和約寫明「鐵一般」安全承諾　包括烏不入北約

俄羅斯副外長格魯什科（Alexander Grushko）周日（16日）表明，俄羅斯需要在與烏克蘭的任何和平協議中獲得「鐵一般」的安全承諾，包括烏克蘭永遠不加入北約及保持中立地位。

格魯什科指，任何烏克蘭問題的長期和平條約都必須符合俄羅斯訴求，俄方會要求包括鐵一般的安全保障，烏克蘭的中立地位和北約拒絕接納烏克蘭為成員國。他重申，俄方反對北約派觀察員到烏克蘭，北約部隊以甚麼名義部署到烏克蘭領土並不重要，無論是歐盟、北約還是國家，如果他們出現在烏克蘭，就意味部署在衝突地區，這些部隊作為衝突方將面臨一切後果。他明言，只有達成和平協議後才能討論部署非武裝的後衝突觀察員問題，現在談論派遣非武裝觀察員、監督協議各個方面執行情況的民事特派團或保障機制都只是空談。

格魯什科續稱，烏克蘭的歐洲盟友應該明白，只有排除烏克蘭加入北約並消除在其領土上部署外國軍隊的可能性，消除衝突的根源之一，才對該地區有利，烏克蘭乃至整個地區的安全將得到保障。