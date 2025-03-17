搬遷待定南非擅改代表處名稱　台抗議提交涉

南非在大陸施壓下，去年10月和今年1月兩度要求台灣駐當地代表處遷離首都比勒陀利亞，雙方仍在談判。南非外交部官網近日單方面將台駐處名稱，由「台北聯絡代表處」改為「台北商務辦事處」，惹來台方抗議並提出交涉。

台媒指，南非外交部官網直至上月中旬，都維持顯示台駐處原有名稱，並單獨列在「其他代表處」分類。但日前該網站不但更改台駐處名稱，亦將之併入「駐南非國際組織」分類中。台外事部門指出，南非外交部要求台駐處於本月底前完成搬遷，雙方正就修改雙邊關係法律架構的可能內容交換意見，台方已針對正式談判地點、時間、代表團組成與協議簽署方式等細節，促南非速與台灣討論。

台外事部門表示，對於南非外交部於雙方仍在協商、尚未達成共識前，片面在其官方網站更改台駐處名稱，該部門首長林佳龍已第一時間指示亞非司及台駐處，分別向南非聯絡辦事處及南非國際關係與合作部（DIRCO）嚴正抗議。台駐處已向南非政府正式表達台方立場，並重申DIRCO援引聯大第2758號決議及一中政策逼迫台駐處搬遷，不僅不合理、無法自圓其說，也令人無法接受；又批評南非配合大陸打壓台灣，違反民主自由精神。