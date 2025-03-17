解放軍台海附近演習　外交部證針對美國

解放軍周一（17日）在台海附近開展軍事演習，外界認為這與近期美國國務院網站修改對台政策表述和「台獨」勢力倒行逆施有關。中國外交部發言人毛寧回應指，中方有關軍事行動是捍衞國家主權、安全和領土完整的必要、合法、正當之舉，是對外部勢力執意縱容支持台獨行徑的堅決回應，對台獨分裂勢力倒行逆施的嚴正警告。

毛寧周一指出，美方近期在台灣問題上採取了一系列錯誤行徑，特別是修改美國國務院網站「美台關係」頁面和「事實清單」刪除體現一中原則、不支持台獨等重要表述，在涉台問題上立場嚴重倒退。她批評，這是美方蓄意推行以台制華、縱容支持台獨的又一惡劣例證，敦促美方切實恪守一中原則和中美三個聯合公報，停止越線挑釁行徑，慎之又慎處理台灣問題，不要對台海和平穩定和中美關係造成進一步嚴重損害。台方則稱，自當日清晨6時40分起，陸續偵獲解放軍殲10、空警500等各主、輔戰機與無人機26架次出海，其中20架次逾越海峽中線及其延伸線。

另外，台灣三軍同日首度展開「立即戰備操演」，被基層官兵稱為「小漢光」，為期5天，各軍部隊將實兵實施關鍵基礎設施防護等操演科目。台媒引述消息人士指，科目概分反制灰色地帶襲擾、網攻、解放軍集結、備戰模擬訓練、關鍵基礎設施防護、重要目標防護等。一艘陸軍兩棲營海龍艇周日（16日）曾在台中港區巡邏，疑與操演有關。