美研究員圖洩核機密 致韓被列敏感國家

美國能源部日前將南韓列入「敏感國家」名單，南韓外交部周一（17日）回應指，經與美方確認，此舉出於對能源部旗下研究機構安全管理問題的考量，而非外交政策問題。韓媒消息指，其「安全問題」包括能源部旗下研究機構的外包員工曾試圖將核反應堆設計軟件洩露予韓。

美國能源部聯邦能源監管委員會周一向國會提交半年報告，提到愛達荷國家實驗室一名外包員工攜帶屬於出口管制對象的資訊，乘搭飛機前往南韓時被抓並解僱。報告指出，事發於前年10月1日至去年3月31日的報告期內，涉及資訊為愛達荷國家實驗室的核反應堆設計軟件，屬於專利資訊。能源監管委員會表示，調查發現該員工知曉相關資訊是出口管制對象，並曾與外國政府溝通。

美方就南韓被列入敏感國家名單解釋，這是因南韓研究員赴美國能源部旗下研究機構出差或開展聯合研究時，曾違反安全規定。南韓政府計劃在敏感國家名單下月15日生效前，與美方協商將韓方移出名單，並討論打消美方對安全顧慮的方案。南韓產業通商資源部長安德根本周將訪美，與美國能源部長萊特討論相關事宜。