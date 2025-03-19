烏指頓涅茨克能源設施受襲　俄斥越境攻別爾哥羅德

俄羅斯總統普京周二（18日）拒絕美國的全面停火提議，只同意停止攻擊烏克蘭能源設施，並指已向俄軍下達指令。惟烏克蘭指控俄軍繼續空襲頓涅茨克州斯拉揚斯克（Slovyansk）的能源設施，導致當地部分地區停電。俄羅斯國防部則指，烏軍試圖越境突襲別爾哥羅德州，為美俄總統通話製造負面背景。

除了能源設施，烏克蘭總統澤連斯基指俄軍讓襲擊了包括蘇梅州一間醫院在內的民用設施，這反映普京實際上拒絕了停火提議，正是俄羅斯的這種夜間襲擊摧毀了烏克蘭能源系統、基礎設施和人民正常生活。

俄羅斯國防部聲稱烏軍於周二對別爾哥羅德地區發動5次跨境襲擊，目標是邊境村莊德米多夫卡和普里列斯耶，行動涉及200名士兵和29件軍備，包括5輛坦克。俄軍擊退所有襲擊，烏軍損失多達60名士兵、一輛坦克、3輛軍用破門車和7件其他裝甲裝備。網傳影片顯示，烏克蘭裝甲部隊包括多輛美製布拉德利步兵戰車，它們突破邊境的混凝土反坦克障礙物，並遭到炮火及無人機攻擊，部分車輛觸及地雷。部分參與行動的車輛有白色三角形戰術標記，這是越境反攻俄羅斯庫爾斯克州的烏軍所使用之標示。

烏克蘭國家安全與國防事務委員會打擊虛假訊息中心主管科瓦連科（Andriy Kovalenko）否認指控，指出俄羅斯全面侵烏以來，邊境地區一直持續戰鬥，特別是炮火交火，俄羅斯的策略是指摘烏克蘭不想結束戰爭，但事實是俄軍在前線及空中發動攻擊，這是莫斯科的典型做法。