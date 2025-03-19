特朗普不想中俄關係緊密　會對兩國保持友好

美國總統特朗普周二（18日）與俄羅斯總統普京通話後接受美媒訪問，他指美國會與中國和俄羅斯保持友好關係，又指不會想中俄關係更緊密。

主持人提到美俄均有意改善雙邊關係，如何相信普京真的想改善美俄關係的同時而不受中國影響，特朗普指華府有與中方溝通，中方想和睦相處，中美都尋求和諧相處，但美國對華有龐大貿易不平衡。雖然美國與俄羅斯的貿易量及不上中美，惟美俄都有意加強貿易關係，俄羅斯可提供非常珍貴的東西，包括大量稀土。

被問及中俄關係愈加緊密是否美國有意改善對俄關係的原因之一時，特朗普說作為一名歷史學生，他看過很多歷史，學到的第一件事就是不希望俄羅斯和中國走到一起。他形容中美不是自然的，兩國現在可能很友好，美國會對雙方都保持友好關係。他指出，中俄關係升溫要追溯到奧巴馬政府時代，兩國是因為糟糕的能源政策而被迫走到一起。他又批評前幾屆美國政府推行清潔能源議程，卻讓中國等國家使用燃煤，這為它們帶來了不公平的優勢。他強調，中國在貿易方面非常需要美國，但美方必須糾正逆差，而俄羅斯則希望獲得美國的一些經濟實力。