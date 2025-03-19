東京3月罕見落雪　致部分JR列車停駛

受到強烈寒流與低氣壓影響，日本東京周三（19日）罕見落雪，氣象廳罕見在三月中旬對東京都23區發布大雪警報，部分JR列車路線停駛。正值櫻花季來臨，日本氣象協會周三更新東京櫻花開花日期預測，由周六（22日）延至下周一（24日）。

日本氣象廳指，位於伊豆諸島附近低氣壓正持續發展並向東移動，導致西日本到北日本大範圍地區風力增強，伴隨上空冷空氣流入，關東、甲信、中國地方等山區迎來風雪。東京港區虎之門周三上午7時30分左右錄得直徑9毫米冰雹，多個區部地面出現積雪，不少市民撐傘涉雪步行上班。

異常落雪導致東京交通局部中斷，東日本鐵路公司（JR東日本）JR吾妻線路軌周邊的竹被雪壓塌，導致部分區間暫停行駛。JR中央本線等多條路線亦按計劃停駛。正值美國職棒大聯盟（MLB）東京系列賽熱身賽舉行，球迷冒雪前往東京巨蛋所在文京區等候入場。

天氣不穩對日本其他地區造成更嚴重影響，西日本到北日本的部分地區周三全天迎來暴風雪及惡劣天氣，中國地方、關東及東北的最大風速達每秒23米、瞬時風速每秒35米。埼玉縣、千葉縣、茨城縣部分地區向市民發布龍捲風注意消息。櫪木縣東北高速公路矢板交匯處到福島縣白河交匯處之間等路段，從周三凌晨4時左右開始封閉。

日本氣象廳預計，直至周四（20日）清晨的24小時內，東北和東海地方將錄得累積30厘米降雪、關東甲信及北陸地方25厘米、近畿與中國地方及九州北部15厘米，東京都區部則有1厘米降雪。