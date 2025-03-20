【東方日報世界視線】施紀賢斡旋援烏　挽聲望升級戰爭

英國首相施紀賢日前在美國總統特朗普沒有參與下，與歐盟和加拿大等25個國家領導人舉行視像會議，討論俄烏戰事。施紀賢稱，各國將協助建立烏克蘭的國防和武裝力量，準備在達成和平協議後，以「自願聯盟」的形式進行部署，幫助確保烏克蘭的海陸空安全。他預期這個聯盟會愈來愈壯大，由歐洲國家擴展到加拿大、澳洲、新西蘭及日本等。他同時指出，俄烏停火早就可以出現，只是俄羅斯總統普京採取「拖字訣」。

施紀賢表示，與會各國軍事首長本周四會在倫敦舉行會議，商討強而有力的計劃來支持和平協議，保障烏克蘭未來安全，相信可以定下和議簽訂後能提供給烏國的支援細節。目前英國答應提供烏克蘭約50億歐元軍援，德國考慮提供30億歐元，歐盟委員會亦在努力籌集200億至400億歐元，作為2025年給烏克蘭的援助，另加200萬發火炮彈藥，以補償美國減少對烏克蘭的軍援。不過，現時歐盟及烏克蘭仍然非常依賴美國提供的偵察、情報、通訊及空防支援。

施紀賢聲言要提供烏克蘭國家安全保證，然而推動這項援烏計劃，明顯是要重新武裝烏軍，雖然沒有說明目的，但明眼人都了解這不可能是防衞性，而是一定具攻擊性，這自然和普京要求烏克蘭去軍事化的目標相違背，施紀賢這操作難道不也是想延續戰爭？

此外，缺少了美國關鍵性的軍事援助，「自願聯盟」所提供的援助，如何可滿足烏克蘭對抗俄羅斯的需要？特別是如今烏克蘭最弱的環節，是烏軍已沒有足夠的人力資源及軍事訓練，以抵抗俄軍的戰場優勢，更遑論再對俄國組織進攻以收復領土。施紀賢及法國總統馬克龍都有提議派軍隊進駐烏克蘭，但普京就停火議和已指出北約軍隊並不中立，不能進駐烏克蘭維和，若英、法兩軍的到來是為了支援烏克蘭，無疑是等同向俄羅斯宣戰。

其實在歐洲，英國的經濟和軍事實力比不上法國及德國，有諷刺施紀賢的聲音指出，美國在英國的一萬多名駐軍的戰鬥力，遠遠超過英國更像儀仗隊的7萬軍人。英國媒體更替政府算帳，指為何不把援烏的錢用來拯救英國不景的經濟。更有聲音指出，正因為施紀賢在國內民望一直下跌，因此要走出來扮歐洲援烏領袖以挽救聲望。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻