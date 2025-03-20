特朗普提新構思　投資烏核電廠作為最佳保護

美國總統特朗普拒絕向烏克蘭提供軍事性質的安全保障，但提出進行礦產合作，認為美國在烏的經濟利益足以威懾俄羅斯。他周三（19日）與烏克蘭總統澤連斯基通電話時，又提出新的提議，讓美國投資烏克蘭電力設施，包括歐洲最大的扎波羅熱核電廠。

白宮聲明表示，特朗普說美國在電力和公共服務領域的專業知識對營運烏克蘭電力設施會非常有幫助，美國對該些廠房的擁有權將是對它們和烏克蘭能源基建的最佳保護。澤連斯基透露，與特朗普討論了美國投資烏克蘭電力設施的可能性。特朗普問到能否讓美國投資及整修扎波羅熱核電廠，澤連斯基則指不反對這構思。

特朗普和澤連斯基原定上月28日在白宮簽署礦產協議，但變成二人公開爭吵的鬧劇，未能簽署協議。特朗普新主意涉及烏克蘭能源設施領域，烏克蘭目前營運4座核電廠，合共15個核反應堆。扎波羅熱核電廠規模是歐洲最大，位於烏克蘭南部扎波羅熱州埃內爾霍達爾，目前連同該州部分地區被俄羅斯佔領並控制，俄佔領當局已把核電廠與烏克蘭電網斷鏈，而它屢成為襲擊目標。在戰前，扎波羅熱核電廠生產約20%烏克蘭整體電力，現在幾乎停運。