普京冀美承認　俄對烏4州及克里米亞主權

俄羅斯傳媒周三（19日）指，該國總統普京周二（18日）出席一個私人商業活動時說希望美國總統特朗普正式承認烏克蘭4州及克里米亞屬於俄羅斯。

知情人士指，普京想華府正式承認盧甘斯克、頓涅茨克、扎波羅熱、赫爾松，連同克里米亞是俄羅斯的一部分。作為交換，如果俄羅斯對上述地區的主權在不久將來得到承認，普京會承諾不對烏克蘭港口城市敖德薩和其他領土提出主權聲索。

克里姆林宮發言人佩斯科夫回應指，普京和特朗普周二通話時沒有討論上述想法，但他證實普京在俄羅斯商界人士的閉門會議討論過俄烏戰事。他續指，兩位總統討論了西方向烏克蘭運送武器的問題，這是解決衝突的首要議題，普京亦傳達了一些其他有關潛在停火的細微差別，但鑑於此事的敏感性，暫時不會公開討論。莫斯科正在密切關注烏克蘭會否聽從俄美總統的堅定決心，盡一切可能和平解決衝突。

佩斯科夫形容普京和特朗普彼此了解、相互信任，打算逐步朝着俄美關係正常化的方向前進，兩國將進一步安排下次接觸的具體日期及代表團組成，會在雙方達成共識後公布更多細節。他同時指出，由於拜登政府留下的遺產，恢復俄美關係正常是一項艱鉅任務，但兩國總統的堅定意願有感到樂觀的理由。