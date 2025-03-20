傳尹錫悅被捕後　金建希斥警衞無開槍阻止

南韓憲法法院周三（19日）未如外界預期公布總統尹錫悅彈劾案判決日期，意味最快下周才宣判。韓媒引述消息指，尹錫悅今年1月在總統官邸被捕後，第一夫人金建希不滿總統警衞處人員沒有開槍阻止。總統室反指這子虛烏有，基於傳聞誇大炒作。

憲法法院周三進行評議工作但尚未得出結論，當天未向國會和尹錫悅通知宣判日期。法律界認為由於相關流程需時，憲法法院需在宣判至少兩天前發出通知，目前預計下周三（26日）至下周五（28日）判決可能性較大。等待判決結果之際，政界、學界和民間組織向憲法法院提交超過200萬份請願書，其中尹錫悅所屬執政國民力量黨兩度呼籲憲法法院駁回彈劾案。

警察廳特別偵查組周一（17日）提請檢方批准逮捕總統警衛處處長金成勳和警衞本部長李光雨。警方提交報告書顯示，尹錫悅1月15日被高級公職人員犯罪調查處執行拘留後，金建希斥責警衞處人員，大意為「攜帶槍支有甚麽用，帶槍是為了阻止這樣的事情」。她更稱：「如果可以的話，我還真想開槍打死（最大在野黨共同民主黨黨魁）李在明，我也想死。」