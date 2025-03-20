關切南非將台灣駐處降級　美批大陸限制他國與台互動

南非外交部官網近來單方面將台灣駐處名稱，由「台北聯絡代表處」降級改為「台北商務辦事處」，惹來台方抗議。美國國務院周三（19日）對此表示關切，批評大陸逐步試圖將台灣孤立於國際社會，又指摘陸方刻意扭曲聯合國大會2758號決議，以限制他國與台灣互動，是其更廣泛脅迫行動的一部分。

美國國務院發言人透過電郵向台媒表示，美方鼓勵各國擴大與台接觸，又指台灣是可靠、志同道合的民主夥伴，其與世界各地的關係為這些國家的公民帶來重大利益。發言人提到，近年來改變的是台灣面臨的大陸威脅，陸方試圖限制其他國家在與台互動的主權選擇，包括向各國施壓，要求其斷絕或降級與台關係。面對大陸軍事、經濟、資訊及外交壓力，美方將持續支持台灣，堅定支持兩岸和平穩定，反對任何單方面改變現狀的企圖。

另外，新任索馬利蘭駐台代表葛拉爾今年1月上任，但其昔日言論引發對台立場不一的議論。台外事部門表示，雙方溝通良好，葛拉爾非常支持進一步深化台索關係。中國大陸駐索馬里大使館發言人周三回應指，台灣從來不是一個國家，過去不是，今後更絕無可能；又批評台灣當局打着各種幌子搞「台獨」分裂，但「倚外謀獨」必定失敗。