參眾兩院軍委會主席發聲　反對國防部精簡架構

美國眾議院、參議院軍事委員會主席周三（19日）發表聯合聲明，反對國防部計劃合併部分作戰司令部及停止擴大駐日美軍司令部架構。

眾議院軍事委員會主席羅傑斯、參議院軍事委員會主席威克表示，不會接受未經嚴格跨部門程序、沒有與作戰司令部和參謀長聯席會議協調，以及不與國會合作的作戰結構重大改變。報道指，國防部計劃把歐洲司令部、非洲司令部合二為一；南方司令部與北方司令部則整合為美洲司令部，整合4個作戰司令部預計未來5年可節省3.3億美元（約25.7億港元）。同時，駐日美軍司令部停止擴編及升級為作戰司令部後，將節省11億美元（約85.8億港元）。

羅傑斯及威克質疑，在每年約8,000億美元（約6.24萬億）國防預算中是否值得為節省微不足道的金額冒險。兩人指出，作戰司令部是美國作戰矛頭尖端，國防部在缺乏與白宮及國會協調下單方面考慮改變重大戰略，有可能破壞美國在全球的威懾力，並損害美國與對手的談判地位。美國國防部共設11個作戰司令部，其中7個是地域型，另外4個是功能型，作戰命令由總統通過國防部長下達至各具體司令部。