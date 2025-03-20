訪日外國人數上升　中日辦旅遊洽談會

日本國家旅遊局周三（19日）公布估算數據，受中國春節假期持續至上月初、滑雪等冬季運動需求提振，上月訪日外國人較去年同月增長16.9%，達325.81萬人次，首次在2月破300萬人次並創該月新高。福岡縣同日與陝西省舉辦中日旅遊洽談會，促進雙向旅遊。

數據顯示，上月訪日外國人最多的南韓人，有84.73萬人次，同比增長3.5%；其次是中國大陸的72.27萬人次，因應航線航班增多等因素急升57.3%；之後是台灣的50.73萬人次，增長1%。在亞洲以外，最多的是美國19.15萬人次，增長28.8%。日本觀光廳長官秡川直也在記者會上指出，雖然和去年相比，上月春節假期較短，但訪日外國人較去年增多，勢頭良好。

福岡縣與陝西省去年12月開通直航航班，兩地周三在西安舉辦邀請兩國旅行社參加的商務洽談會，希望吸引華客前往福岡等九州地區，同時促進在新冠疫情後持續低迷的日客赴華旅行，共約30間公司參加。有日本旅行社為銷售赴華旅遊產品，在洽談會前考察了西安兵馬俑。與西安有直航航班的福岡機場周四（20日）開始運用第二跑道，起降額度會增加，該縣力爭擴大中日往來航班。