【東方日報世界視線】加揆首選訪歐　圍爐取暖抗美

加拿大新總理卡尼於3月14日宣誓就任，他在就職演說中強調，加拿大建基於英國、法國及原住民，和美國不同，所以永不會以任何途徑、形態及方式成為美國的一部分。他更打破加國新總理先訪問美國的傳統，改為先訪問歐洲。

卡尼於3月17日展開首次外訪，先到巴黎和法國總統馬克龍會談，會後宣稱他到歐洲是和「可靠的朋友」建立關係。卡尼之後到倫敦與英國首相施紀賢會談，會後向傳媒表示，必須實現貿易及和平關係多元化。這其實就是要擺脫過度依賴甚至受控於美國。

卡尼這次訪問法國及英國有深層意義。首先，加拿大約有兩成人口是以法語為母語，魁北克省更以法語為官方語言，可以說是反美的核心，這政治立場也肯定受到法國政府及民眾的支持。而加拿大更是英聯邦成員國，在美國獨立戰爭歷史中，加拿大傾向保皇勢力；美國獨立後，不少美國保皇分子都遷往加拿大。今次卡尼訪英，亦與英王查理斯三世見面，凸顯加拿大是與美利堅共和國政制不同的君主立憲國。

今次訪問英、法，卡尼首先要爭取道德支持，對抗美國總統特朗普的兼併狂想，而更實質的是迎戰特朗普的加徵關稅。對於入口美國的鋼及鋁一律要加徵25%關稅，加拿大和歐洲均宣布了報復性關稅政策，如今要協商的是，如何可以有效運用共同策略，應付特朗普可能於4月2日回應加、歐的反制。

有趣的是，加拿大有民意調查顯示，居然有超過50%的受訪者贊成加入歐盟。事實上，加拿大這天然礦產及能源大國，與歐洲的強大工商業能力，真的有互補作用，可以預期，加拿大和英國、歐盟會進一步建立自由貿易協議。

目前特朗普的蠻橫加徵關稅及兼併野心，已使加拿大及歐洲有新策略出台，使特氏的「讓美國再次偉大」計劃未見其利，先見其害。加拿大政府已提出要重新檢討是否採購美國的F35隱形戰鬥機，歐洲的葡萄牙提出同樣的考慮，德國也表示有同樣的打算，更可能有後續的骨牌效應。這當然會嚴重打擊美國軍火生產商洛歇馬丁的收入，不過洛歇馬丁也難辭其咎，因為其交貨出現廣泛的延誤，主要來自引擎的生產，相信這是因為中國限制稀土供應所致。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻