日男在台體驗飛行墜亡　母興訟遭駁回

台灣彰化縣一間飛行俱樂部2023年3月發生墜機事故，一名教練與另一名日籍學員身亡，俱樂部理事長及地面管制人員均不獲起訴處分。台媒周四（20日）報道，日籍學員母親早前委託律師向法院提起自訴，結果遭到法院駁回，不得抗告。

案情指，日籍遊客本田英希前年3月16日前往彰化溪州鄉順風飛行俱樂部體驗輕航機飛行，最終疑因輕航機起飛爬升時動力不足，機身高度下滑，最終出事身亡，終年年僅18歲。本田英希的母親主張，順風協會饒姓理事長身為負責人及飛機所有人，對飛機維護及飛行安全負有監督責任，而呂姓地面管制人員未及時制止教練不當動作，也應承擔一定的責任，且事故發生當日，飛機在非核准飛行時間內展開飛行活動，未向民航局相關單位申請許可，涉嫌欺詐取財未遂罪名。

法院認為，雖然低空進場本身可能存在一定的風險，但是並非事故直接原因，其根本原因是林姓教練操作失誤，而呂男作為地面管制人員，其職責並非直接干預飛行操作，難以認定其存在過失。至於饒男雖是飛機所有人，但在事故發生時並不在場，難以證明其存在怠忽職守行為，且缺乏足夠證據證明饒呂兩人存在欺詐意圖，遂駁回訴訟。