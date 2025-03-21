歐盟向烏提供10億歐元援助貸款　穩定經濟

歐盟委員會周四（20日）宣布，即日利用被凍結俄羅斯資產產生的收益，再向烏克蘭提供10億歐元（約84億港元）援助貸款，令今年以來，歐盟向烏克蘭提供的貸款總額增至40億歐元（約337億港元）。

歐盟委員會主席萊恩表示，今次提供款項顯示歐盟堅定不移支持烏克蘭，歐盟正協助烏克蘭經濟保持穩定，重建被破壞的關鍵基礎設施。歐盟又召開領導人峰會，商討俄烏戰事和歐洲防務等議題。

烏克蘭總統澤連斯基以視像方式發言，指烏克蘭需要資金購買炮彈，希望歐洲能儘快提供至少50億歐元（約421億港元）的支持。他又呼籲歐盟不要放鬆對俄羅斯施壓，指俄羅斯總統普京必須停止提出只會延長戰爭的不必要要求。

親俄匈牙利總理歐爾班仍舊抵制歐盟挺烏，與會的其餘26國發表聯合聲明，強調會繼續為烏克蘭提供財政援助，並加快回應烏克蘭緊迫的軍事和國防需求。要點還包括歡迎美國與烏克蘭本月11日在沙特阿拉伯會談的停火提議等內容，要求俄羅斯展現真正的停戰政治決心，並重申上次針對和談的原則立場，即須有烏克蘭、歐洲國家的參與，須提供烏國強大安全保證且尊重烏國主權和領土完整。