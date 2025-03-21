特朗普動用緊急權力　擴大關鍵礦物產能

美國總統特朗普周四（20日）簽署行政命令，動用《國防生產法》為國內加工關鍵礦物和稀土元素提供融資、貸款及其他投資支持，促進國內自然資源開發並降低對外依賴。

行政命令指出，華府鼓勵加速審批採礦和選礦項目，指示內政部優先考慮在聯邦土地上進行礦業生產。美國國際開發金融公司將與國防部合作，為新的礦產項目提供融資。根據行政命令，關鍵礦物包括鈾、銅、鉀鹽、黃金，以及由國家能源主導委員會主席認定的任何其他元素、化合物或材料。白宮官員表示，範圍也可能會涵蓋煤炭，而特朗普政府會與私營部門協調，確保關鍵礦物的國內供應鏈保持穩定和具有彈性。

特朗普表示，目前美國礦產被聯邦法規過份限制，正依賴敵對外國勢力的供應，導致國家和經濟安全受嚴重威脅，因此必須立即採取行動，最大程度地擴大產能。

《國防生產法》是1950年代由時任總統杜魯門在韓戰期間為增加鋼鐵產量而頒布，屬於緊急權力。前總統拜登同樣動用此權力鼓勵關鍵礦物生產，把鋰、鎳、石墨、鈷和錳等礦物質加入清單。特朗普在第一個總統任期內，也在新冠疫情時引用此法刺激口罩生產。