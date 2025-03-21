日自衞隊前幕僚長首任台政務顧問　大陸提交涉

日媒周五（21日）報道，台灣行政院正式聘請日本自衞隊前統合幕僚長岩崎茂擔任政務顧問，這項任命本月生效，任期為一年，首有日本自衞隊退役人員獲邀擔任台灣政府相關職位。中國外交部發言人毛寧回應指，日本在台灣問題上對中國人民負有歷史罪責，尤應謹言慎行。

據報道，岩崎茂是第二名日籍台灣政務顧問，上任後已與台行政院長卓榮泰會面。分析指，台灣今次延攬岩崎茂，或希望藉此加強與日本在安全領域的合作。毛寧周五表示，台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉，一個中國原則是中日關係的政治基礎，日方應以實際行動兌現堅持一中原則的承諾。中方已就有關動向向日方提出交涉，民進黨當局勾連外部勢力謀「獨」挑釁不會得逞。

另外，中國外長王毅周五啟程赴日，出席中日韓外長會並與日方共同主持第6次中日經濟高層對話。毛寧指三方將討論推進中日韓合作以及共同關心的地區和國際問題，全面推進人文交流、可持續發展與氣候變化、經濟合作與貿易、公共衞生和高齡化、社會科技合作與數碼化轉型以及救災和安全等領域的合作，不斷擴大利益契合點，做大合作蛋糕。她又指，中日關係正呈現改善和發展勢頭，希望日方與中方相向而行，全面推進中日戰略互惠關係。

日本立憲民主黨眾議員岡田克也率代表團周四（20日）訪華，在北京的人民大會堂與中共中央宣傳部部長李書磊舉行會談。李書磊強調，中日雙方要全面推進戰略互惠關係，堅持和平共處、世代友好、互利合作、共同發展的正確方向。岡田表示，應讓高級別政治家的交流更趨頻繁，另要求中國恢復進口日本水產品，並敦促中方在被拘日本人接受法庭判決時說明理由。