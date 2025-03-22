中日韓外長會聚焦經濟合作　為三國峰會營造氛圍

中共中央政治局委員、外交部長王毅周六（22日）上午與日本外相岩屋毅和南韓外交部長趙兌烈，出席在東京舉行的中日韓外長會。王毅同日下午將與岩屋毅，共同主持第六次中日經濟高層對話。

據報道，三國外長將商討在經濟、人文交流、少子化對策等方面加強合作，俄烏衝突、中東局勢等周邊以外地區的安全問題也將成為討論議題。岩屋毅曾表示，此次三國外長會議將首先在外長層面磋商，為力爭年內在日本舉行的三國領導人會議營造良好氛圍。鑑於當前南韓政治局勢，關於協調中日韓峰會的重點將是能否就峰會舉辦時間達成一致。據指，此次會談不會發表三國聯合聲明，但三國外長將舉行聯合新聞發布會。

對於中日經濟高層對話，日媒關注能否在恢復日本水產品及牛肉對華出口等問題上取得進展。上海國際問題研究院東北亞研究中心主任、研究員蔡亮向內媒指出，重啟對話對加強中日關係具重要意義，兩國外長可能按照去年11月兩國元首就應對美國總統特朗普關稅戰衝擊，以及環保等共同挑戰發表立場。由於雙方仍存在分歧，他認為對中日外長會所能達成的成果應持合理預期。