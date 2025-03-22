馬國澳洲聯手破歷來最大冰毒案　涉款逾10.6億令吉

馬來西亞皇家警察全國毒品罪案調查部（JSJN）周五（21日）公布，與澳洲聯邦警察（AFP）聯手破獲馬國史上最大宗毒品走私案，截獲市值逾10.6億元（令吉，下同，約18.6億港元）的冰毒混合石蠟。

馬來西亞毒品罪案調查部代總監莫扎尼表示，在澳洲聯邦警察提供的情報協助下，於今年1月25日在巴生西港攔截兩個從伊朗進口的貨櫃，並在貨櫃內發現166個化學桶，總重量達33.2噸。進口申報文件顯示，貨物為化妝品和蠟產品，但深入檢查後，發現其中含有大量冰毒。

莫扎尼指，販毒集團將毒品運進馬國後，相信是要進行提煉再包裝運去澳洲，以提供給當地市場。每公斤冰毒在馬國可售3.3萬元（約18.6萬港元），但在澳洲售賣可高達每公斤40萬元（約70.3萬港元）。警方目前尚在調查涉案的馬國公司，但相信幕後主謀是外國集團。

莫扎尼解釋，近日才召開新聞發布會公布詳情，主要是為了調查相關涉案公司和接收者。同時，警方必須將石蠟送去化驗，以確證含有毒品。他強調，全國毒品罪案調查局將持續打擊毒品犯罪，呼籲公眾合作，提供與毒品相關的活動信息。