王文濤晤德國車廠董事長　望妥善解決歐盟對華反補貼案

中國商務部部長王文濤上周六（22日）會見德國車廠寶馬集團董事長齊普策，雙方就寶馬集團對華合作、歐盟對華電動車反補貼案等議題進行交流。

王文濤指出，當前國際形勢複雜嚴峻，個別國家單邊主義、保護主義做法給全球經濟帶來較大不確定性，歷史多次證明，關稅戰、貿易戰只有雙輸的結果。他指中方期望與歐方一道，成為多邊貿易體制的支柱，為世界注入確定性、穩定性。

王文濤表示，當前形勢下，妥善解決歐盟對華電動汽車反補貼案具有重要意義，將向世界發出明確的積極信號。他稱中方的立場是一貫、明確的，始終致力於通過對話解決分歧，為雙方產業發展與合作創造穩定、可預期的經貿環境，期待寶馬集團繼續發揮積極作用，推動歐方展現政治意願，同中方相向而行，盡早達成雙方均可接受的方案。

齊普策表示，歐洲綠色轉型離不開與中國的合作，寶馬集團始終看好中國經濟前景，堅定在華發展信心，願持續擴大對華投資，加快推進生產和研發本地化，深化與中方夥伴戰略合作。他又指，關稅戰只有輸家，沒有贏家，寶馬集團堅決反對歐盟對中國電動汽車加關稅，希望歐中雙方妥善化解分歧、深化互利合作，共同應對當前及未來的挑戰。