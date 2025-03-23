澤連斯基視察波克羅夫斯克　見無人機部隊指揮官

烏克蘭總統澤連斯基上周六（22日）到東部頓涅茨克波克羅夫斯克前線指揮所聽取局勢報告，是近期波克羅夫斯克局勢趨於穩定後，澤連斯基首次造訪烏東前線。同日，他在哈爾科夫召開軍事會議，聽取多個前線地區的戰況報告，以及研究周日（23日）在沙特阿拉伯與美國代表團會談的工作。

澤連斯基視察了波克羅夫斯克戰術集團的指揮所，會見了無人機部隊指揮官，聽取關於波克羅夫斯克防禦、作戰情況和任務進展的報告，並向前線軍人頒發勳章。他還到訪哈爾科夫戰術集團指揮所，聽取武裝部隊總司令西爾斯基、國防部長烏梅羅夫和總參謀長格納托夫的匯報，討論前線局勢及扎波羅熱、頓涅茨克、哈爾科夫、蘇梅，以及俄羅斯西部庫爾斯克州等主要作戰方向的行動計劃，同時商討了美烏將在沙特會談的事宜。

2024年秋季以來，俄軍加強對頓涅茨克地區的攻勢，波克羅夫斯克戰況最為激烈。俄軍一度控制波克羅夫斯克東部、南部、西部的外圍陣地，試圖切斷烏軍後勤補給線。今年2月底以來，烏軍在波克羅夫斯克方向發起持續反攻，目前波克羅夫斯克方向局勢趨於穩定。