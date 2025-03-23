美烏今利雅得技術談判　協調停火對象清單

美國政府持續推動俄烏停火，美國技術級別官員周日（23日）將於沙特阿拉伯利雅得與烏克蘭代表團會面，周一（24日）再與俄羅斯代表會談，若有進展則會再與烏方官員開會。

美媒指，美國國務卿魯比奧和國家安全顧問沃爾茲不會前往沙特參與今輪會談，如果美國與俄羅斯團隊在利雅得取得進展，美方可能會在周一再次與烏克蘭團隊會面。烏克蘭國會國防及情報委員會成員維尼斯拉夫斯基（Fedir Venislavskyi）透露，烏克蘭代表團將與華府官員會面，繼續協調俄羅斯不能攻擊的地點清單，清單由烏克蘭擬訂，亦可能談判停火的額外協議，但一切都取決於俄羅斯立場。他強調烏克蘭同意美國提出的全面停火30天建議，但俄羅斯總統普京不同意，試圖拖延時間。他不排除可能會變成一個漫長的過程，美國總統特朗普呼籲盡快停火。所以如果俄羅斯繼續此策略，美方可能會採取「痛苦的方法」來影響俄方。

俄羅斯代表團由聯邦參議員卡拉辛（Grigory Karasin）率領，他上周六（22日）表示會以積極和具建設性的態度參與談判，希望至少取得一些進展。