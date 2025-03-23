美國雙航母部署中東　加強打擊青年運動

以色列恢復在加薩的地面軍事行動之際，美國國防部長海格塞斯罕有下令增強在中東的軍艦部署。卡爾文森號航空母艦打擊群由太平洋前往中東，配合原有的杜魯門號航空母艦打擊群，形成雙航母局面加強打擊也門叛軍青年運動。

匿名美國官員透露，海格塞斯上周四（20日）下令卡爾文森號延長部署3個月，而杜魯門號則延長至少一個月，為美國半年內第二次向中東派出雙航母。杜魯門號一直在紅海執行打擊青年運動任務，原定本月底返回維珍尼亞州諾福克。卡爾文森號日前在黃海，與南韓海軍、日本海上自衞隊艦艇舉行聯合海上演習，原計劃3周後返回加州聖迭戈，預計下月初抵達中東。美國在中東部署強大的海軍力量後，不僅可以利用更多艦艇巡航和打擊，而且還向青年運動主要支持者伊朗發出明確威懾信號。

美國總統特朗普降低打擊青年運動的權限，允許中央司令部在適當時候採取行動。在前總統拜登任內，對青年運動的進攻打擊需白宮允許。青年運動從前年11月到今年1月，使用導彈和無人機攻擊100多艘商船，造成兩艘商船沉沒，4名船員死亡。青年運動宣稱，襲擊商船是為了結束以色列與哈馬斯的戰爭。