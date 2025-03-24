沃爾茲提俄烏終戰路線圖　下一步黑海停火

黑海是歐亞之間的貨物與能源運輸通道。（Getty Images圖片）

美國與烏克蘭代表團周日（23日）晚上在沙特阿拉伯利雅得完成技術談判，美國代表之後會於周一（24日）與俄羅斯代表團開會。美國國家安全顧問沃爾茲指，在美國斡旋下，俄羅斯開始與烏克蘭展開接觸。美國技術團隊已經與烏克蘭展開實際合作，一些俄羅斯代表也出現在同一談判場地。

沃爾茲交代，美國總統特朗普與俄羅斯總統普京上周通電話後，雙方達成針對基礎設施的空中停火協議。接下來，美國將討論黑海的海上停火，以便俄烏恢復糧食、燃料運輸，重啟黑海地區的貿易往來。之後，美方將提出俄烏實控線及實際的前線停火問題，包括核查措施、維和、凍結前線等，以及信心建立措施，例如讓俄羅斯帶走的烏克蘭兒童回家。最後，俄烏達致更廣泛、永久性的和平。

俄羅斯代表團由聯邦委員會國際事務委員會主席卡拉辛（Grigory Karasin）及俄羅斯聯邦安全局局長顧問貝塞達（Sergey Beseda）率領，美方由白宮國家安全委員會官員匹克（Andrew Peek）和國務院政策規劃主任安東（Michael Anton）率團，烏克蘭則是由國防部長烏梅羅夫為首。