憲法法院駁回韓德洙彈劾案　即時恢復職務

南韓憲法法院周一（24日）宣布駁回對總理韓德洙的彈劾，他已即時恢復總理兼代總統職務，時隔87天返回首爾政府大樓辦公。

總統尹錫悅去年12月3日頒布緊急戒嚴令，國會於同月14日通過針對他的彈劾案，他即時停職，由韓德洙代理總統職務。惟韓德洙因拒絕委任憲法法院法官，同樣遭最大在野黨共同民主黨動議彈劾，該黨提出5項彈劾理由，包括對《金建希特檢法》和《蔡上等兵特檢法》行使否決權、參與緊急戒嚴相關內亂行為並對此袖手旁觀、構建總理與執政黨黨魁聯合執政體制、迴避任命內亂案常設獨立檢察官、拒絕任命憲法法院法官候選人。國會於去年12月27日表決通過彈劾韓德洙，是南韓憲政史上首次通過彈劾代理總統。韓德洙停職後，總統及總理權限改由副總理兼企劃財政部長崔相穆代行。

根據憲法法院判決，8名法官中有5人投票反對，1人投票接受，2人投票駁回。5名反對的法官中，4人判定韓德洙暫緩任命國會選出的憲法法院法官候選人趙漢昌、鄭桂善、馬恩赫是違憲和違法，但不能認定為辜負民意的行為，因此不能成為解職理由。對於國會主張韓德洙是緊急戒嚴的共謀者、縱容者、輔佐者，所以應受彈劾，法院同樣不予以採納。