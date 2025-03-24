逼2歲乘客停用維生醫療設備　聯合航空致歉

美國聯合航空早前強迫一名兒童乘客停用並收起維生醫療設備，其母親不滿機長當時語帶羞辱而公開事件。聯合航空聯絡該名母親致歉，但她周日（23日）指摘聯合航空道歉並不誠懇且不尊重乘客，決定以後不再乘搭聯合航空。

母親索托馬約爾（Melissa Sotomayor）本月8日帶2歲兒子乘搭從佛羅里達州坦帕市前往新澤西州紐瓦克市的回程航班。她指兒子是早產兒且病情複雜，依靠氣管造口使用呼吸機維生，登機前取得聯合航空同意，去程時亦順利出發。但回程時，機艙服務員要求她拆下兒子的呼吸機置於座位下方。索托馬約爾出示醫療許可，機組人員仍堅持要求，更警告如果她不守規定，機組可能會安排兩人調位。索托馬約爾再次出示文件，指該座位是由聯合航空無障礙部門選定。

機艙服務員當時聲稱，在飛機爬升至足夠高度前停用醫療設備不會出事，但索托馬約爾拒絕。機長介入批評索托馬約爾很難相處，並指其兒子的醫療設備對其他乘客和自身構成危險，指控她未遵守聯邦航空局（FAA）指引。她反駁指，兒子使用醫療設備經過FAA核准，並出示相關文件，機長則指讓其兒子搭飛機很危險，索托馬約爾重申已獲醫療許可。航班最終延誤超過1小時才起飛。

索托馬約爾批評聯合航空做法荒謬，並對被別人當眾如此對待、受到如此羞辱感到非常難過。她說：「機長跟我說話時，好像我是故意在危害我的兒子，他們不願意聽我的兒子是靠這些設備來維持生命。」聯合航空稱已聯絡索托馬約爾以解決她的疑慮，並對她表示歉意。索托馬約爾透露，聯合航空道歉時指機艙服務員報告事件屬於隔板座位問題，但她指機艙服務員當時從未提及。