為贏打賭讓校長睡屋頂　600學生解百萬條數學題

要激發學生主動學習的興趣向來是教育界難題，美國亞利桑那州鳳凰城一間小學校長卻成功達成。該校長透過向全校學生下戰書，揚言只要他們解開總計100萬條數學題，自己就會去學校屋頂過夜，結果激起學生們的挑戰欲與團結合作精神，本月完成這項驚人挑戰。

美媒周日（23日）報道，校長柯林斯（Erik Collins）去年12月聖誕節假期間，向校內約600名學生發起上述挑戰，並指定數學題程度需在幼稚園到5年級之間，歡迎他們領取答題紙，更手繪達標條形圖記錄進度。

霎時間，枯燥乏味的數學成為校內熱話，除了許多充滿好勝心的學生紛紛加入各種數學題解題行列，連不擅長數學的學生也主動向同學和老師求問，每日努力解題，展現出集思廣益、團結合作精神，終在近日累計完成100萬條數學題。

柯林斯得知學生成功將自己送上屋頂吹冷風後，開心跳起慶祝，同時願賭服輸，上周四（20日）戴冷帽與睡袋在學校屋頂渡過寒夜，露營經驗豐富的他期間愜意地煮上一杯咖啡，從高處向下方上學的學生揮手打招呼。校內老師笑言，柯林斯這番行動不僅讓學生在數學方面明顯進步，也激勵他們維持積極學習狀態。